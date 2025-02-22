Trump Açıkladı! 'Ukrayna ile Anlaşmak Üzereyiz'

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementlerinin ABD’ye verilmesi konusunda anlaşma imzalamaya çok yakın olduklarını bildirdi. Trump, Ukraynalıların da bunu istediğini söyledi.

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Trump Açıkladı! 'Ukrayna ile Anlaşmak Üzereyiz'

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ABD’ye verilmesi ile ilgili anlaşmanın revize edilmiş versiyonunu Ukrayna’ya göndermesinin ardından Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna ile anlaşma imzalamaya oldukça yakın olduklarını belirten ABD Başkanı, "Sanırım Ukraynalılar bunu istiyor. Kendilerini bu konuda iyi hissediyorlar ve bu önemli, büyük bir anlaşma ama istiyorlar. Bu, bizi o ülkede tutuyor ve onlar bundan çok memnun. Paramızı geri alıyoruz" diye konuştu.

Trump Açıkladı! 'Ukrayna ile Anlaşmak Üzereyiz' - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Günün erken saatlerinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da Zelenskiy'nin anlaşmayı "çok kısa süre içinde" imzalayacağını söylemişti. Zelenskiy, anlaşmanın ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirebileceğini bildirmişti. Zelenskiy, "Bu, ilişkilerimizi güçlendirebilecek bir anlaşma ve burada önemli olan etkinliğini sağlamak için detayları netleştirmek. Sonucu sabırsızlıkla bekliyorum, adil bir sonuç" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 12 Şubat'ta sunulan ilk teklifi, Ukrayna güvenlik garantileri sağlanmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

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Kaynak: ANKA

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