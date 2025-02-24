Almanya Meclisinde 19 Türk Kökenli Milletvekili!

Almanya'da dün yapılan seçimle 19 Türk asıllı milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, ilk kez Türk asıllı bir milletvekili sahibi oldu.

Almanya Meclisinde 19 Türk Kökenli Milletvekili!

Almanya'da dün tüm dünyada gündem olan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre, 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) görev alacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler; Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel ise SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.

CSU'DA BİR İLK

Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi.

CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu.

Almanya'da geçen dönem de 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti.

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Kaynak: AA

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