Binler Sokağa Döküldü... Ukrayna'da Savaşın 3'üncü Yılı

Dünyanın birçok ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşının 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Putin yönetimine karşı protestolar düzenlendi. Binlerce kişi sokağa inerek Ukrayna'nın işgaline tepki gösterirken, Ukraynalılar da mezarları başında ölen yakınlarını andı.

Binler Sokağa Döküldü... Ukrayna'da Savaşın 3'üncü Yılı

Üç yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerini harekete geçirmesiyle Ukrayna resmen işgal edildi. Kiev'i alarak Rusya'ya bağlı bir hükümet kurma amacında olan Putin'e karşı ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birlik oldu.

Ukrayna'ya Batı'dan hem askeri hem de diplomatik destek geldi. Ukrayna ordusuna tanklar, füze savunma sistemleri, uçaklar dahil olmak üzere büyük askeri yardımlar yapılırken, Rusya'ya siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulandı.

ON BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini kontrolü altına aldı. Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'i ve Luhansk bölgesinin yüzde 99'undan fazlasını da ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Ukrayna'da savaş nedeniyle 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti veya yaralandı. Yaklaşık 6,3 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya göç etti. Bunlardan yaklaşık 1,2 milyonu Almanya'da, neredeyse 1 milyonu Polonya'da ve 390 bini ise Çek Cumhuriyeti'nde yaşamaya başladı.

YAKINLARINI ANDILAR

Savaşın üçüncü yıl dönümü dolayısıyla dünyanın birçok yerinde binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto düzenledi. Rusya lideri Putin'i protesto eden eylemciler, Ukrayna'nın Lviv kentinde de mezarlıklarda toplanarak savaşta öldürülen yakınlarını andı.

ABD ile Rusya Masaya Oturuyor... Tarih Belli OlduABD ile Rusya Masaya Oturuyor... Tarih Belli OlduDünya
Trump'tan Sert Çıkış! Putin'i Övdü, Zelenskiy'yi Hedef AldıTrump'tan Sert Çıkış! Putin'i Övdü, Zelenskiy'yi Hedef AldıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Trump'ın İlk İmzaladığı Kararnamelerdendi... Hayata Geçirildi, 2 Bin Kişi İşsiz Kaldı Trump'ın İlk İmzaladığı Kararname Hayata Geçti
Vatikan Açıkladı! Papa'nın Durumu Kritik Vatikan Açıkladı! Papa'nın Durumu Kritik
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı
AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Kongre Yorumu: 'Değişim Mevzu Kapanmıştır' AKP'li Tayyar'dan Dikkat Çeken Kongre Yorumu
Karabük'te Aile Katliamı! Kardeşini ve Yengesini Öldürdü Kardeşini ve Yengesini Öldürdü