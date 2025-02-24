Binler Sokağa Döküldü... Ukrayna'da Savaşın 3'üncü Yılı

Üç yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerini harekete geçirmesiyle Ukrayna resmen işgal edildi. Kiev'i alarak Rusya'ya bağlı bir hükümet kurma amacında olan Putin'e karşı ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri de birlik oldu.

Ukrayna'ya Batı'dan hem askeri hem de diplomatik destek geldi. Ukrayna ordusuna tanklar, füze savunma sistemleri, uçaklar dahil olmak üzere büyük askeri yardımlar yapılırken, Rusya'ya siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulandı.

ON BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini kontrolü altına aldı. Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'i ve Luhansk bölgesinin yüzde 99'undan fazlasını da ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Ukrayna'da savaş nedeniyle 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti veya yaralandı. Yaklaşık 6,3 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya göç etti. Bunlardan yaklaşık 1,2 milyonu Almanya'da, neredeyse 1 milyonu Polonya'da ve 390 bini ise Çek Cumhuriyeti'nde yaşamaya başladı.

YAKINLARINI ANDILAR

Savaşın üçüncü yıl dönümü dolayısıyla dünyanın birçok yerinde binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto düzenledi. Rusya lideri Putin'i protesto eden eylemciler, Ukrayna'nın Lviv kentinde de mezarlıklarda toplanarak savaşta öldürülen yakınlarını andı.

Kaynak: Haber Merkezi