Vatikan Açıkladı! Papa'nın Durumu Kritik
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın durumunun kritik olduğu ancak dün akşamdan beri solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı bildirildi. Öte yandan kan testlerinde hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcı görüldüğü duyuruldu.
Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Papa Francis'un sağlık durumunun ikinci günde de kritik olduğu belirtildi. Öte yandan Papa'nın dün geceden bu yana başka solunum krizi yaşamadığı ifade edildi.
BÖBREK YETMEZLİĞİ BAŞLANGICI
Kan testlerinin "şu anda kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliğine" işaret ettiğini belirten Vatikan, klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gereken süre göz önüne alındığında iyileşme sürecinin belirsiz olduğunu ifade etti.
Papa'nın "bilincinin açık" olduğunu aktaran Vatikan, Papa'nın burun altına yerleştirilen bir tüp aracılığıyla "yüksek akışlı oksijen tedavisi" aldığını ifade etti.
Kaynak: İHA