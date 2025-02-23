Yolcu Uçağında Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı, Savaş Uçakları Eşlik Etti

American Airlines’a ait New York-Yeni Delhi seferini yapan yolcu uçağı, 'bomba tehdidi' nedeniyle İtalya'ya acil iniş yaptı. Uçakta yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, iniş sırasında İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

Son Güncelleme:

ABD’nin New York kentinden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye giden American Airlines’a ait yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre American Airlines, e-posta yoluyla bir bomba tehdidi aldı. O Hazar Denizi üzerinde seyreden uçak, acil bir şekilde İtalya'ya yönlendirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı eşlik ettiği uçak, İtalya'nın başkenti Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı’na indi.

TEHDİT ASILSIZ ÇIKTI

ABD basını, havayolu şirketinin e-posta yoluyla bir bomba tehdidi aldığını ancak bunun asılsız olduğunu aktardı. American Airlines tarafından yapılan açıklamada ise, "Güvenlik ve emniyet en büyük önceliklerimizdir ve müşterilerimize anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
American Airlines
Son Güncelleme:
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Yakın Tarihin En Kritik Seçimi: Almanya Sağa Kaydı, Yeni Başbakan Belli Oldu Yakın Tarihin En Kritik Seçimi: Almanya Sağa Kaydı, Yeni Başbakan Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Mevkidaşı Macron ile Görüştü! Trump'ın Gazze Planına Tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Mevkidaşı ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Serap Yazıcı Özbudun Kimdir? Serap Yazıcı Görme Yetisini Nasıl Kaybetti? Serap Yazıcı Özbudun Kimdir? Serap Yazıcı Görme Yetisini Nasıl Kaybetti?
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam