Yolcu Uçağında Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı, Savaş Uçakları Eşlik Etti

ABD’nin New York kentinden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye giden American Airlines’a ait yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre American Airlines, e-posta yoluyla bir bomba tehdidi aldı. O Hazar Denizi üzerinde seyreden uçak, acil bir şekilde İtalya'ya yönlendirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı eşlik ettiği uçak, İtalya'nın başkenti Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı’na indi.

TEHDİT ASILSIZ ÇIKTI

ABD basını, havayolu şirketinin e-posta yoluyla bir bomba tehdidi aldığını ancak bunun asılsız olduğunu aktardı. American Airlines tarafından yapılan açıklamada ise, "Güvenlik ve emniyet en büyük önceliklerimizdir ve müşterilerimize anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA