Yakın Tarihin En Kritik Seçimi: Almanya Sağa Kaydı, Yeni Başbakan Belli Oldu

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Oy sayım işleminin başlaması ile yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise oyların yüzde 19'unu alarak ikinci parti olması bekleniyor. Seçimin böyle sonuçlanması halinde AfD, Almanya'da ana muhalefet partisi konumuna yükselmiş olacak.

Federal Seçim Kurulu'nun geçici resmi sonuçları bu gece veya yarın sabah açıklaması bekleniyor.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

İlk sandık çıkış anketine göre Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde:

CDU/CSU 211,

211, AfD 142,

142, SPD 116,

116, Yeşiller 98,

98, Sol Parti 62

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Öte yandan seçime katılım oranının yüzde 84 ile 1990'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı bildirildi. Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

MERZ ZAFERİNİ İLAN ETTİ

CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz, parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Tarihi bir seçim gecesi yaşıyoruz. Bu federal seçimi kazandık. Büyük ve zorlu bir seçim kampanyasıydı. Şimdi amacımız mümkün olan en kısa sürede harekete geçebilecek bir hükümet kurmaktır" dedi.

SCHOLZ YENİLGİYİ KABULLENDİ

Almanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, "Bu, Sosyal Demokrat Parti için acı bir seçim sonucudur, aynı zamanda bir seçim yenilgisidir” dedi.

2021'deki bir önceki seçimde sonucun daha iyi olduğunu ifade eden Scholz, “Bundan ben de sorumluydum. Bu kez seçim sonucu kötü ve dolayısıyla bu seçim sonucundan ben de sorumluyum" diye konuştu.

MERZ'İ TEBRİK ETTİ

Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’i tebrik etti.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarını ve demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Scholz, "SPD, bu ülkede başka hiçbir partiye benzemeyen uzun bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle AfD gibi aşırı sağcı bir partinin bu ülkede bu tür seçim sonuçları almasının asla kabul edemeyeceğimiz bir şey olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Ben bunu asla kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERİN GALİBİ SPD OLMUŞTU

Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yüzde 27,7, CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller Partisi yüzde 14,8, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5, aşırı sağcı AfD yüzde 10,3, Sol Parti ise yüzde 4,9 oy almıştı.

Kaynak: AA-İHA