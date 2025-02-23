İngiltere Duyurdu! Rusya'ya 'En Büyük Yaptırım' Geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya her alanda sarsılmaz destek verdiğini söyledi.

Rusya'nın emperyalist hedeflerle Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunan Lammy, "Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir dönemindeyiz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in işgalinin yankıları cephe hattının ötesinden bile duyuldu. İngiliz ailelerini sarsan artan enerji fiyatları da buna dahildir. İngiltere'ye, kurumlarımıza ve yaşam şeklimize yönelik tehditler ise bunun çok daha ötesinde. Güvenliğimizi asla hafife alamayız." değerlendirmesini yaptı.

'SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ'

Lammy, Avrupa'nın Ukrayna'ya destekleri ikiye katlaması gerektiğini de vurgulayarak, ülkesinin yıllık 3 milyar sterlin askeri yardım sözünün arkasında olduklarını kaydetti.

Ukrayna'da barışın korunması için İngiliz birliklerini gönderme sözünde de kararlı olduklarının altını çizen Lammy, "Savaş alanı dışında, sürdürülebilir ve adil barış için ABD ve Avrupalı ortaklarımızla çalışacak, bunu yaparken Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyin yapılamayacağı konusundaki açıklığımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lammy, Rusya'ya baskıyı sürdüreceklerini belirterek, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağız. Bu, onların savaş makinesini aşındıracak, Ukrayna'daki yıkım ateşini körükleyen gelirlerini azaltacaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA