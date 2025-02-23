Gazze'de Yeni Eğitim Dönemi Başladı

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2024-2025 yeni eğitim öğretim döneminin başladığı açıklandı.

Gazze'de Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği olağanüstü koşullar altında, soykırımın yol açtığı büyük yıkım, ciddi kaynak ve imkan sorunu gibi ağır zorluklara rağmen 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor." denildi.

Filistinli tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına alma taahhüdü vurgulanan açıklamada, "Halen yıkılmayan veya onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar, ayrıca birçok bölgede oluşturulan alternatif eğitim noktaları aracılığıyla eğitimi sürdüreceğiz." denildi.

EĞİTİME DEVAM MESAJI

Bakanlığın okula gidemeyen öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan eğitim seçeneğini sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu zorlu koşullarda dahi öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması konusunda kararlı oldukları kaydedildi.

Okul binalarında barınan ailelere, tüm sınıfları öğrencilere tahsis etmeleri istenen açıklamada, başta eğitim hakkı olmak üzere insan haklarıyla ilgilenen tüm uluslararası kurumlara ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına eğitim sektörüne yönelik görevlerini yerine getirmeleri, imar malzemeleri, kırtasiye, okul ve ofis mobilyaları ile eğitim sektörü için gerekli tüm malzemelerin bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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