Zelenskiy'den Flaş Karar! 'Başkanlığı Bırakırım' Dedi Tek Şartını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya –Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünde çarpıcı bir açıklamada bulundu. Başkanlığı bırakmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, tek şartını açıkladı.

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Zelenskiy'den Flaş Karar! 'Başkanlığı Bırakırım' Dedi Tek Şartını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümünden hemen öncesinde, "Ukrayna'da barış için başkanlığı bırakmaya hazırım" açıklamasında bulundu.

TEK ŞARTI NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna'da için barış anlamına gelecekse başkanlık görevini bırakmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, bunun karşılığında Ukrayna'ya NATO üyeliği talep etti.

TRUMP'A DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna'nın ortağı ve Kiev ile Moskova arasında basit bir arabulucudan daha fazlası olarak görmek istediğini söyledi. Zelenskiy Trump için "Gerçekten sadece arabuluculuktan daha fazlası olmasını istiyorum... Bu yeterli değil" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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