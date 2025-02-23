Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 339'a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirilmesiyle toplam can kaybının 48 bin 339'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 339'a Yükseldi

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması Netanyahu hükümeti tarafından ihlal ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirildiği aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 339'a, yaralı sayısının da 111 bin 753’e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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