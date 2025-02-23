İsrail'den 23 Yıl Sonra Bir İlk! Tanklarla Giriyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını genişletme kararı alarak, 2002'den bu yana ilk defa Cenin kentine gireceğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da saldırılarını genişleterek bir tank tümeninin takviye için Cenin kentindeki saldırılara katılacağını bildirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, açıklamada, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını duyurdu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 23 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında tankların görüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

Kaynak: AA