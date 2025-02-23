Nasrallah'a 5 Ay Sonra Cenaze Töreni: Beyrut'ta On Binler Sokağa Döküldü

Gazze Şeridi'ne bir buçuk yıl boyunca aralıksız saldırı düzenleyen İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği saldırılarda öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in cenaze töreni bugün yapıldı.

Lübnan'ın en büyük stadı olan Kamil Şamun Şehir Stadyumu'ndaki törene on binlerce kişi katıldı. Cenaze töreni için toplananlara Nasrallah için oluşturulan "Onurlu ve aziz adam" adlı video izletildi. Cenaze için uzaklardan gelen bazı kişilerin geceden nöbet tuttuğu öğrenildi.

Nasrallah'ın cenazesinin Burj Barajneh'e köyüne, Safiyuddin'in cenazesinin de Deyr Kanun Nahir köyüne defnedileceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırı başlatmasıyla beraber, Hizbullah'ın Beyrut'taki komuta merkezi de 27 Eylül 2024'te bombalandı. 28 Eylül sabahı İsrail ordusu, Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah ise aynı günün ilerleyen saatlerinde haberi doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi