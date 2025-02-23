Elon Musk'a Kanada'dan Kötü Haber: Vatandaşlık İptali İçin Kampanya Başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın "51. eyalet" olarak ABD'ye dahil edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Trump'ın açıklamaları dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İstifa eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'a "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir" derken, yanıt Elon Musk'tan gelmişti. Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, o yüzden ne dediğinin bir önemi yok" ifadelerini kullanmıştı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kanada’da, Elon Musk’ın vatandaşlığının iptali için geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı. Yazar Qualia Reed'in öncülüğünde başlayan ve NDP Milletvekili Charlie Angus’un desteklediği kampanyaya binlerce Kanadalı katıldı.

Dilekçede, Musk’ın "Kanada’nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" öne sürülerek, Başbakan Justin Trudeau’ya, Güney Afrika doğumlu iş insanının çifte vatandaşlığının iptali çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Musk’ın servetini Kanada seçimlerine müdahale etmek için kullandığı ve "yabancı bir hükümetin Kanada’nın egemenliğini zayıflatma girişimlerine dahil olduğu" iddia edildi.

Şu ana kadar 50 bini aşkın imza toplayan dilekçenin, 20 Haziran’da Avam Kamarası’na sunulması planlanıyor.

Kaynak: DHA