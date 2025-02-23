Almanya'da Büyük Gün... Halk Sandık Başında: Başbakan Değişecek mi?

Almanya'da halk, genel seçimler için sandık başında. 21. dönem Federal Meclis (Bundestag) üyelerinin seçileceği oy verme işlemi, yerel saatle 08.00’de (TSİ 10.00) başladı. Seçmenler, yerel saatle 18.00’e (TSİ 20.00) kadar oylarını kullanabilecekler.

59,2 milyon seçmen, bu seçimde oy kullanma hakkına sahip. Seçimlere 29 parti katılırken, ilk kez oy kullanacak 2,3 milyon genç bulunuyor. Ayrıca, 70 yaş ve üzeri seçmen sayısının 13,7 milyon olduğu bildirildi.

4 bin 506 aday, 630 sandalyeli mecliste milletvekili olabilmek için yarışıyor, bunların 1422’si kadın. Türk kökenli adayların da yer aldığı seçimlerde, 50'den fazla Türk kökenli aday, parlamentoya girme şansı bulunan partilerden aday oldu.

Almanya'daki 16 eyalette kurulan 299 seçim bölgesinde, yaklaşık 675 bin kişi 90 bin sandıkta görev yapacak.

İKİ OY KULLANILACAK

Seçmenler, sandığa gittiklerinde iki farklı oy kullanma hakkına sahip olacak. İlk oyla, seçim bölgesindeki milletvekili adayını belirleyecek olan vatandaşlar, ikinci oyla ise partilerin hazırladığı listelerdeki adaylara oy verecek.

KİMLER ADAY?

Almanya’da 2021 yılında SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan “trafik ışığı koalisyonu”nun Başbakanı Olaf Scholz, SPD’den yeniden başbakan adayı oldu. Scholz’un karşısında ise başbakanlık için Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partisinin adayı Friedrich Merz, aşırı sağcı AfD’den Alice Weidel, Yeşiller’den Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve "Sahra Wagenknecht İttifakı" partisinin lideri Sahra Wagenknecht de yarışacak.

ANKETLERDE SON DURUM

Ülkede başbakanın değişeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü anketlere göre Merz liderliğinde ana muhalefette bulunan CDU/CSU, yüzde 28-32 bandındaki oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA