Almanya Dresden'de Yangın, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Dresden kentinde yüksek bir binanın 11. katında çıkan yangında 87 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti.

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Almanya Dresden'de Yangın, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın esnasında biri kadın biri erkek 87 yaşındaki iki kişi, alevler arasından kurtarılarak kalp masajı yapılmasına karşın kaldırıldıkları hastanede ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca, 78 yaşındaki bir başka kadın da düşen enkaz parçaları nedeniyle yaralandı.

Yetkililer yangının sebebini araştırıyor. Binada yaşayanlar, tahliye sonrasındaki saatlerde büyük panik yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, olay yerine gelen uzman ekipler hasar tespiti ve incelemelere başladı. Dresden İtfaiyesi, olay yerinde büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini ve kurtarma çalışmalarının zorluklarla yürütüldüğünü belirtti.

Yetkililer, bölgede yaşayanları dikkatli olmaları ve yangın güvenliği kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yangının kesin sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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