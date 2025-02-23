Kan Donduran Olay: 7 Yaşındaki Çocuğa İstismarda Bulunup Dark Web'de Yayınladı

Dünyada çocuklara yönelik işlenen suçlarda artış yaşanırken, son olarak ABD'nin New York kentinde yaşanan olay gündeme yerleşti. New York Doğu Bölgesi Savcılığı, 23 yaşındaki Ramel Warner adlı erkeğin, bakıcılık yaptığı 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ve bu olayın birden fazla videosunu dark web'de yayınladığını bildirdi. Şahıs, 29 Ocak'ta büyük jüri tarafından suçlanıp tutuklandı.

"Menah" takma adıyla da bilinen Warner'ın, bir aile dostunun oğlu olan çocuğa 2022 yılında bakıcılık yaptığı sırada cinsel istismarda bulunduğu ayrıca şahsın geçmişte okullarda ve okul sonrası programlarda çocuklara yakın erişimi olduğu öğrenildi. FBI, Warner'ın tutuklandığı sırada Brooklyn'deki bir ortaokulda faaliyet gösteren ve çocuklara yönelik bir dans grubunda yer aldığını belirtti.

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FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James E. Dennehy, ABD Savcılığı'na yaptığı açıklamada, “Warner'ın iddia edilen eylemleri vicdansızca ve daha fazla kurban olabileceğine inanıyoruz” dedi. Dennehy, soruşturmaya yardım çağrısı yaparak, "Warner'ın eylemleriyle ilgili bilgisi olan herkesten, soruşturmayı derinleştirebilmemiz ve mağdurlara yardımcı olabilmemiz için öne çıkmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Ocak ayında tutuklanmasının ardından Warner yargılanmak üzere tutuklandı. Suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla da 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi