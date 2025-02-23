İsrail'den Geri Adım! Bırakacağı Esirleri Alıkoydu

İsrail, esir takası anlaşmasının yedinci turunda dün serbest bırakması gereken Filistinli esirlerin bırakılmasını askıya aldı. Kararın nedeninin "Hamas'ın düzenlediği törenler" olduğu öne sürülürken, serbest bırakılması beklenen esir sayısı 602 olarak bildirildi.

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İsrail'den Geri Adım! Bırakacağı Esirleri Alıkoydu

İsrail'in 19 Ocak'ta Hamas ile uzlaştığı esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında, takasın yedinci turunda dün serbest bırakılması gereken Filistinli esirlerin bırakılması askıya alındı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı belirtildi.

İsrail'den Geri Adım! Bırakacağı Esirleri Alıkoydu - Resim : 1

Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakan Hamas, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden salıverilmesine rağmen İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlalde bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince darbedildiğini ve İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'den Geri Adım! Bırakacağı Esirleri Alıkoydu - Resim : 2

İsrail basını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir "güvenlik toplantısı" yapma kararı aldığı ve toplantı bitene kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını aktarmıştı.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının Netanyahu'nun "güvenlik toplantısından" çıkacak sonuca göre verileceği ve toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımlar ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumunun ele alınacağı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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