Fransa’da Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Fransa’nın Mulhouse kentinde şüpheli bir şahısın polis memurlarına bıçakla saldırması üzerine polis olaya müdahale eden 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıda 5 polis yaralanırken Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

Fransa’da Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Fransa ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse kentinde Cumartesi günü öğleden sonra Kongo'ya destek gösterisi sırasında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Meydana gelen bıçak saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 5 polis yaralandı.

Fransa’da Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

MACRON TERÖR EYLEMİ DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bıçaklı saldırının "hiç şüphesiz bir İslamcı terör eylemi" olduğunu söyledi. Terörle mücadele savcılığına (PNAT) göre, tutuklanan kişi Cezayirli bir erkek ve şüpheli saldırgan, terör önleme izleme listesinde yer alıyor.

Fransa’da Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

PNAT tarafından yapılan açıklamada, saat 16:00'dan kısa bir süre önce Arapça “Tanrı en büyüktür” diye bağırarak yerel polis memurlarına saldırdığı belirtildi. Görgü tanıkları Agence France-Presse'e şüphelinin bu ifadeyi birkaç kez bağırdığını doğruladı. PNAT, Portekiz vatandaşı olduğu anlaşılan yoldan geçen kişinin olaya müdahale etmeye çalışırken öldüğünü söyledi.

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Kaynak: AA-ANKA

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