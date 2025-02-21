İsrail Bir Ayda Ateşkesi 350 Kez İhlal Etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Sözcüsü İsmail es-Sevabite, sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Sevabite açıklamasında, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana 350'den fazla kez anlaşmayı ihlal etti. Bu durum, İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve uluslararası topluma meydana okumasını açık şekilde kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA