Polonya'dan Zelenskiy'e 'ABD' Çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda, ABD-Rusya müzakerelerini görüştüğünü duyurdu.

"Ukrayna'da akan kanı durdurmanın ve kalıcı barışı sağlamanın ABD'nin desteği olmadan mümkün olmadığının" altını çizen Duda, Zelenskiy'e, "ABD Başkanı Donald Trump ile yapıcı işbirliği sürecine bağlı kalınmasını" önerdiğini belirtti.

Zelenskiy, dün başkent Kiev'de ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmiş, ABD tarafının isteğiyle basın toplantısı iptal edilmişti.

ABD ve Rusya üst düzey heyetleri, 18 Şubat'ta ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA