İsrail Yarın 602 Filistinliyi Serbest Bırakacak

Hamas, İsrail'in yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 602 Filistinliyi serbest bırakacağını açıkladı.

İsrail Yarın 602 Filistinliyi Serbest Bırakacak

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması doğrultusunda serbest bırakılacak Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 50'si müebbet, 60'ı ağır cezalar almış ve 445'i Gazze'den olmak üzere 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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