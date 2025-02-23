ABD’de Hastaneye Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin York şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 5 kişi ise yaralandı. Yetkililer saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD’de Hastaneye Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı York şehrindeki UPMC Memorial Hastanesi’ne silahsaldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının öldürüldüğünü duyurdu.

York Bölge Savcısı Tim Barker, müfettişlerin henüz saldırının hangi gerekçeyle yapıldığını belirtmemesine rağmen saldırganın yoğun bakım ünitesini hedef aldığını ifade etti.

UPMC Memorial Sözcüsü Susan Manko ise saldırıda hiçbir hastanın yara almadığını ve hastanenin güvende olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

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