ABD ile Rusya Masaya Oturuyor... Tarih Belli Oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilere dair bir görüşme yapacaklarını söyledi.

ABD ile Rusya Masaya Oturuyor... Tarih Belli Oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a açıklama yaptı. Ryabkov, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti.

Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarını dile getiren Ryabkov, şunları kaydetti:

"ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz. Görüşme Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde yapılacak."

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Kaynak: AA

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