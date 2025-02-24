Trump'ın İlk İmzaladığı Kararnamelerdendi... Hayata Geçirildi, 2 Bin Kişi İşsiz Kaldı

ABD yönetiminin, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda (USAID) çalışan 2 bin kişilik kadroyu kapatacağı ve büyük çoğunluğunu zorunlu izne ayıracağı bildirildi. Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) dış yardımları durdurma kararının bir devamı olarak, USAID çalışanlarına işlerine son verildiğine dair bildirimler gönderildi. Kurum içi yazışmalarda, yalnızca kritik görevlerde bulunan, temel liderlik pozisyonlarında yer alan ve özel programlarla ilgilenen çalışanların görevine devam edeceği ifade edildi.

İLK KARARNAMELERİNDEN BİRİ

Bu karar, ABD'de federal bir yargıcın Trump yönetiminin USAID çalışanlarını işten çıkarmasına izin vermesinin ardından geldi. Başkan Trump, göreve başladıktan hemen sonra dış yardımlara yönelik bir kararname imzalayarak, ABD’nin dış kalkınma yardımlarını askıya alacağını duyurmuştu. USAID’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta yapılan açıklamada, bakanlık ve ajans tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu belirtmişti.

ELON MUSK'LA ANLAŞMAZLIK

DOGE’nin başındaki Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ajans çalışanlarının idari izne çıkarıldığını açıklamıştı. Bu süreçte USAID’in sosyal medya hesapları da kapatılmıştı. Ancak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA