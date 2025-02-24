Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de, 17-24 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında toplanan yoğun trafik denetimlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla toplam 26.279 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, 2.021 yük taşıma aracı, 781 yolcu taşıma aracı, 2.202 alkol denetimi, 862 motosiklet, 6.285 emniyet kemeri ve 14.128 farklı kontrol türü gerçekleşti. Yapılan işlemler sonucunda toplam 8.798 trafik cezası kesilirken, 221 araç trafikten men edildi ve 60 ehliyetine el konuldu. Ayrıca denetimler sırasında 45 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Kaynak: İHA