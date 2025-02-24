Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de 17-24 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında yapılan denetimlerde toplam 26.279 araç ve sürücü kontrol edildi.

Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de, 17-24 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında toplanan yoğun trafik denetimlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla toplam 26.279 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, 2.021 yük taşıma aracı, 781 yolcu taşıma aracı, 2.202 alkol denetimi, 862 motosiklet, 6.285 emniyet kemeri ve 14.128 farklı kontrol türü gerçekleşti. Yapılan işlemler sonucunda toplam 8.798 trafik cezası kesilirken, 221 araç trafikten men edildi ve 60 ehliyetine el konuldu. Ayrıca denetimler sırasında 45 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol Edildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi
Ankara’da Bir Binanın 18. Katında Yangın Ankara’da Bir Binanın 18. Katında Yangın
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?