İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener paylaşımları

Seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular.

"AYDINLIK YARINLARA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"UMUTLA YÜRÜYORUZ"

Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz."

AKŞENER'E TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketleyerek teşekkür etti. İki başkan paylaşımlarına, "Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz" ifadelerini yazdı.

İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarına Akşener'i de etiketleyerek, şunları yazdı:

"Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz"