İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener paylaşımları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundu. Ayrıca iki başkan Akşener'e teşekkür mesajı attı.

Son Güncelleme:
İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener paylaşımları

Seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular. 

Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu: 'Bu düzeni siz değiştireceksiniz'Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu: 'Bu düzeni siz değiştireceksiniz'Siyaset

"AYDINLIK YARINLARA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'Siyaset

"UMUTLA YÜRÜYORUZ"

Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

"Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz."

AKŞENER'E TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketleyerek teşekkür etti. İki başkan paylaşımlarına, "Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz" ifadelerini yazdı.

İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarına Akşener'i de etiketleyerek, şunları yazdı:

"Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz"

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçim
Son Güncelleme:
Yargı dizisinden üzücü haber. Artık ekranda göremeyeceksiniz Yargı dizisinden üzücü haber. Artık ekranda göremeyeceksiniz
Bosna Hersek'ten Türkiye'ye destek: Maçta çocuklar için sahaya oyuncak yağdı Bosna Hersek'ten Türkiye'ye destek: Maçta çocuklar için sahaya oyuncak yağdı
Rekabet Kurumu'ndan Elon Musk'a para cezası Rekabet Kurumu'ndan Elon Musk'a para cezası
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Harry ve Meghan, Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edildi Harry ve Meghan, Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edildi
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
ÇOK OKUNANLAR
İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi
Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya teşekkür etti: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, başlıyoruz Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya teşekkür etti: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, başlıyoruz
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
SGK’dan EYT'lilere 'son dakika' uyarısı! SGK’dan EYT'lilere uyarı!
Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! Memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!