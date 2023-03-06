Bosna Hersek'ten Türkiye'ye destek: Maçta çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

Bosna Hersek'te oynanan Zeljeznicar - Sloboda ve Velez - Borac maçlarında Türkiye'de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak sahaya oyuncaklar atıldı.

Bosna Hersek'ten Türkiye'ye destek: Maçta çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

Bosna Hersek Futbol Ligi'nde Zeljeznicar ile Sloboda, Grbavica Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabaka öncesi her iki takımın taraftarları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen çocuklara destek olmak için sahaya oyuncaklar attı. 

Pomozi.ba insani yardım kuruluşu tarafından organize edilen oyuncak toplama kampanyasında, maç öncesi yüzlerce taraftar beraberinde getirdikleri oyuncakları sahaya gönderdi.

Yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, sahaya atılan oyuncakların Türkiye'deki depremzede çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Türkiye'de meydana gelen depremde, Bosna Hersek'ten arama kurtarma ekibinin yanı sıra, STK'lar tarafından toplanan yardımlar da gönderilmişti.

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