Harry ve Meghan, Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edildi

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere Kralı olan 3. Charles için 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine davet edildi. Çiftin törene davet edildiği haberini, Harry’nin sözcüsü duyurdu.

KATILIP KATILMAYACAKLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a göre, konuyla ilgili basına açıklama yapan Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın törene katılıp katılmayacağının "henüz teyit edilme aşamasında olmadığını" söyledi.

Kraliyet ailesinden yapılan davetle ilgili bilgi veren sözcü, davetiyenin elektronik mesajla geldiğini belirterek, “Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan'ın törene katılıp katılmayacağına dair alınacak bir karar şu an itibarıyla tarafımızca açıklanmayacak” ifadelerini kullandı.