Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları Ayhan Oğan ve Mehmet Uçum Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülünü hedef aldı. Anayasa'ya atıfta bulunan Uçum ve Oğan sosyal medyanın hedefi oldu. Erdoğan'ın iki danışmanına Anayasa'nın AKP tarafından unutulduğu hatırlatıldı.
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı krizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla çözüldü. Millet İttifakı liderleri firesiz toplanırken Saray paniğe kapıldı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan kararın ardından; "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır.
Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür" paylaşımında bulundu.
Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 'Anayasayı' hatırlayarak; "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" diye yazdı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının Anayasa'yı hatırlamasına yanıt sosyal medyadan geldi. Siyasetçilerin ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda yurttaş AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'yı defalarca ihlal ettiği ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile Anayasa'ya aykırı uygulamalar gerçekleştirdiğini hatırlattı.
İşte Uçum ve Oğan'a sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları: