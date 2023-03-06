Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan kararın ardından; "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır.

Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 'Anayasayı' hatırlayarak; "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" diye yazdı.