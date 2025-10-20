Hong Kong'da Pistten Çıkan Türk Şirketine Ait Uçak Denize Sürüklendi! 2 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, sabaha karşı yaşanan bir uçak kazasıyla sarsıldı. Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle denize sürüklenen uçakta büyük hasar meydana geldi.

DENİZE SÜRÜKLENDİ

Yerel kaynaklara göre kaza, saat 03.53’te meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun iniş aşamasında kontrolden çıktı. Pist kenarında bulunan yer hizmetleri aracına çarpan uçak, kısa sürede pistten çıkarak denize sürüklendi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, araçta bulunan 2 personelin hayatını kaybettiğini, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kazanın ardından Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları, yaptığı açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığını doğruladı. Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi’nin kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA