Hong Kong'da Pistten Çıkan Türk Şirketine Ait Uçak Denize Sürüklendi! 2 Ölü

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklendiği kazada araçtaki 2 personel yaşamını yitirdi. 4 mürettebat kurtarıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, sabaha karşı yaşanan bir uçak kazasıyla sarsıldı. Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle denize sürüklenen uçakta büyük hasar meydana geldi.

DENİZE SÜRÜKLENDİ

Yerel kaynaklara göre kaza, saat 03.53’te meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun iniş aşamasında kontrolden çıktı. Pist kenarında bulunan yer hizmetleri aracına çarpan uçak, kısa sürede pistten çıkarak denize sürüklendi.

Hong Kong'da Pistten Çıkan Türk Şirketine Ait Uçak Denize Sürüklendi! 2 Ölü - Resim : 1
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda ACT Havayolları’na ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkarak denize sürüklendi

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, araçta bulunan 2 personelin hayatını kaybettiğini, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kazanın ardından Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları, yaptığı açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığını doğruladı. Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi’nin kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Havada Korku Dolu Anlar! Bagaj Alev Aldı Uçak Acil İniş YaptıHavada Korku Dolu Anlar! Bagaj Alev Aldı Uçak Acil İniş YaptıGüncel

ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar KameradaABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar KameradaDünya

Rusya’da Havalimanında Korku Dolu Anlar! İki Uçak Birbirine ÇarptıRusya’da Havalimanında Korku Dolu Anlar! İki Uçak Birbirine ÇarptıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hong Kong Uçak kazası
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi
Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'nda Maçın Hakemine Öfke Kustu! Gözler TFF'de
Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' Dedi Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji 6 İli Uyardı Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji 6 İli Uyardı
Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' Dedi Gazze'de Yine Katliam! Netanyahu Saldırdı, Trump 'Ateşkes Yürürlükte' Dedi
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm