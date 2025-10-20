En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de sürüklenen tekneden 91 göçmeni kurtardı. Aynı teknede 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Lampedusa Adası açıklarında tehlikeli biçimde sürüklenen bir tekneden 91 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex’e ait bir keşif uçağı, Akdeniz’de sürüklenen bir tekneyi tespit etti. Bunun üzerine, Lampedusa’nın 16 deniz mili açığında iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Operasyon sırasında deniz şartlarının zorlayıcı olduğu belirtilirken, ekipler teknenin aşırı dolu ve su almaya başladığını rapor etti. Müdahale sonunda teknedeki 91 kişi kurtarıldı, ancak teknenin alt kısmında 2 erkek göçmenin cansız bedeni bulundu. Kurtarılanların çoğunun Afrika’nın kuzey kıyılarından yola çıktığı, bazılarının Libya ve Tunus üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalıştığı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkeye 2025 yılı başından 17 Ekim’e kadar 55 bin 948 düzensiz göçmen ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 55 bin 10 olarak kaydedilmişti.

EN ÖLÜMCÜL ROTA

Uzmanlara göre, Orta Akdeniz, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu bölgede yaşanan deniz facialarının en büyük nedenleri arasında aşırı dolu tekneler, susuzluk, yakıt zehirlenmesi ve kurtarma operasyonlarının gecikmesi yer alıyor.

Tunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi ÖldüTunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi ÖldüDünya

İtalya'da Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıpİtalya'da Göçmen Teknesi Battı: 20 KayıpDünya

Cibuti Açıklarında İki Göçmen Teknesi Battı: 45 ÖlüCibuti Açıklarında İki Göçmen Teknesi Battı: 45 ÖlüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
göçmen
İsrail Gazze'de Yine Ölüm Kustu! 1 Günde En Az 21 Can Kaybı İsrail Gazze'de Yine Ölüm Kustu! 1 Günde En Az 21 Can Kaybı
İsrail, Yine Açlık Silahına Sarıldı! Saldırılar Yoğunlaştı, Yardım Girişleri Durduruldu! Saldırılar Yoğunlaştı, Yardımlar Durduruldu!
Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'nda Maçın Hakemine Öfke Kustu! Gözler TFF'de
Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı Toprak Razgatlıoğlu Üçüncü Kez Dünya Şampiyonu!
ÇOK OKUNANLAR
Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji 6 İli Uyardı Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji 6 İli Uyardı
Çorum’da Dehşet! Babasını Öldürdü, Kayıplara Karıştı Çorum’da Dehşet! Babasını Öldürdü, Kayıplara Karıştı
En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark Çıktı KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç!