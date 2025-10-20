En Ölümcül Rotada Yeni Trajedi! Göçmen Teknesi Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Lampedusa Adası açıklarında tehlikeli biçimde sürüklenen bir tekneden 91 düzensiz göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex’e ait bir keşif uçağı, Akdeniz’de sürüklenen bir tekneyi tespit etti. Bunun üzerine, Lampedusa’nın 16 deniz mili açığında iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Operasyon sırasında deniz şartlarının zorlayıcı olduğu belirtilirken, ekipler teknenin aşırı dolu ve su almaya başladığını rapor etti. Müdahale sonunda teknedeki 91 kişi kurtarıldı, ancak teknenin alt kısmında 2 erkek göçmenin cansız bedeni bulundu. Kurtarılanların çoğunun Afrika’nın kuzey kıyılarından yola çıktığı, bazılarının Libya ve Tunus üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalıştığı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkeye 2025 yılı başından 17 Ekim’e kadar 55 bin 948 düzensiz göçmen ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 55 bin 10 olarak kaydedilmişti.

EN ÖLÜMCÜL ROTA

Uzmanlara göre, Orta Akdeniz, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu bölgede yaşanan deniz facialarının en büyük nedenleri arasında aşırı dolu tekneler, susuzluk, yakıt zehirlenmesi ve kurtarma operasyonlarının gecikmesi yer alıyor.

