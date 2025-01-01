İtalya'da Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıp

İtalya açıklarında göçmen teknesi battı. Teknenin batması sonucu 7 kişi kurtarıldı, 20 kişi kayboldu.

İtalya'da Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıp

Akdeniz'de yine göçmen faciası yaşandı. Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere açılan bir göçmen teknesi İtalya açıklarında battı. İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası'nın belediye başkanı Filippo Mannino yaptığı açıklamada, 7 göçmenin kurtarıldığını, en az 20'sinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti.

Mannino, "Kıyıya ulaşamadılar. Bu zavallı insanların bu kadar yakın olmalarına rağmen ulaşamadıklarını bilmek daha da yürek parçalayıcı" dedi. Teknenin pazartesi Libya'ya bağlı Zuvare'den açıldığı öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu Libya ve Tunus'tan yola çıkan teknelerde meydana geldi.

Minibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli TutuklandıMinibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu
Metrodaki Vahşette Ölen Kadının Kimliği Açıklandı Metrodaki Vahşette Ölen Kadının Kimliği Açıklandı
Avrupa'da Nükleer Zirve, Gözler Bu Toplantıya Çevrildi Avrupa'da Nükleer Zirve, Gözler Bu Toplantıya Çevrildi