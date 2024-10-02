Cibuti Açıklarında İki Göçmen Teknesi Battı: 45 Ölü

Yetkililer, Cibuti açıklarında iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu 45 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 310 kişiyi taşıyan teknelerin Doğu Afrika ülkesinin açıklarında Kızıldeniz'de batmadan önce Yemen'den ayrıldığını bildirdi. Cibuti Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Şu ana kadar 61 kişi kayıp ve arama çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

T24'te yer alan habere göre olay, dünyanın en yoğun ve tehlikeli rotalarından biri olarak tanımlanan ve Afrika'dan gelen mülteci ve göçmenlerin kullandığı güzergahta yaşanan son tekne felaketi oldu.

Cibuti Sahil Güvenliği, IOM'nin desteğiyle pazartesi gününden bu yana "geniş çaplı bir arama" yürütüldüğünü ve şu ana kadar 115 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kaynak: T24