Hindistan’da Parti Mitinginde İzdiham: Onlarca Ölü ve Yaralı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde düzenlenen parti mitingi faciaya dönüştü. İzdihamda 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı. İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

