İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze kentini işgal için kara harekatı başlatan İsrail, kenti havadan ve karadan hedef almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı kuzeydeki Gazze kenti, son günlerde en ağır saldırıların merkezi haline geldi. Kentte Derac Mahallesi’nde sivillerin toplandığı alan, Tuffah Mahallesi’nde Şurafa ailesinin evi ve Şati Mülteci Kampı’nda Bekr ailesinin evi vuruldu. Saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. Kentin farklı bölgelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da onlarca can daha yitirildi.

İsrail'in ağır saldırıları altındaki Gazze'de açlıktan ölümler de attı.

MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde de durum farklı değildi. Nusayrat Mülteci Kampı’nda Cemel ailesinin evi hedef alındı; 9 kişi öldü. Aynı bölgede sivillerin toplandığı alanlar, Zuveyda beldesi ve Deyr el-Belah’taki çadırlar vuruldu. Bu saldırılarda 10’dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye de öldürüldü. Güneyde Han Yunus ve Refah da İsrail’in hedefindeydi. Han Yunus’ta en az 7 kişi öldü, Refah’ta ise yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açıldı. Çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA