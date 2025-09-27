İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı Daha

İsrail ordusunun Gazze kentinde ve çevresinde düzenlediği saldırılarda 42’si kent merkezinden olmak üzere 74 kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanda çok sayıda ev, çadır ve yardım noktası vuruldu.

Son Güncelleme:
İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı Daha
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze kentini işgal için kara harekatı başlatan İsrail, kenti havadan ve karadan hedef almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı kuzeydeki Gazze kenti, son günlerde en ağır saldırıların merkezi haline geldi. Kentte Derac Mahallesi’nde sivillerin toplandığı alan, Tuffah Mahallesi’nde Şurafa ailesinin evi ve Şati Mülteci Kampı’nda Bekr ailesinin evi vuruldu. Saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. Kentin farklı bölgelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da onlarca can daha yitirildi.

İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı Daha - Resim : 1
İsrail'in ağır saldırıları altındaki Gazze'de açlıktan ölümler de attı.

MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde de durum farklı değildi. Nusayrat Mülteci Kampı’nda Cemel ailesinin evi hedef alındı; 9 kişi öldü. Aynı bölgede sivillerin toplandığı alanlar, Zuveyda beldesi ve Deyr el-Belah’taki çadırlar vuruldu. Bu saldırılarda 10’dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye de öldürüldü. Güneyde Han Yunus ve Refah da İsrail’in hedefindeydi. Han Yunus’ta en az 7 kişi öldü, Refah’ta ise yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açıldı. Çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

İsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı Artıyorİsrail'den Gazze'de Katliam Üstüne Katliam! Can Kaybı ArtıyorDünya

Gazze'de Barınma Krizi: 135 Bin Çadırdan 125 Bini ÇöktüGazze'de Barınma Krizi: 135 Bin Çadırdan 125 Bini ÇöktüDünya

Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıTrump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar 71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
Rusya'ya Sığınmıştı... Beşar Esad'a Tutuklama Talebi! Beşar Esad'a Tutuklama Talebi!
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
İran'dan Avrupa’nın Yaptırımlarına Yanıt! Büyükelçilerini... İran'dan Avrupa’nın Yaptırımlarına Yanıt!
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı