Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 54 Bin 470'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, can almaya devam ediyor. İsrail, hava bombardımanları ve kara harekatları düzenlerken, sivillerin yaşadığı bölgeler de ağır şekilde etkilendi. Altyapı, hastaneler ve okullar zarar görürken, binlerce sivil hayatını kaybetti veya yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarında yaşanan sivil kayıplar her geçen gün artarken, bölgede insani kriz kritik seviyelere ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, toplam can kaybı 54 bin 470'e yükselirken, yaralı sayısı da 124 bin 693 olarak kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde aralıksız süren bombardıman nedeniyle sivillerin yaşadığı dram daha da derinleşiyor. Son 24 saat içerisinde bölgedeki hastanelere 52 sivilin cansız bedeni ile 503 yaralı getirildi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerden birinin, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan bir sivil olduğunu bildirdi.

Ayrıca, İsrail'in 18 Mart'ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından geçen sürede 4 bin 201 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 652 kişi ise yaralandı. Sürekli artan sivil kayıplar, savaşın en büyük bedelini halkın ödediğini gözler önüne seriyor.

Yoğun bombardıman, altyapının çökmesi ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması, Gazze'deki yaşam koşullarını daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanamaması, insani yardımların da etkin şekilde ulaştırılmasını engelliyor.

Gazze'de yaşanan bu trajedi karşısında, hem bölge halkı hem de insani yardım kuruluşları dünya kamuoyundan acil ve etkili müdahale çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İHA