Elon Musk'ın Korkunç Sırrı Ortaya Çıktı! Kızılötesi Kameralar ve İHA'larla Hepsini İzliyormuş

Teknoloji devi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, bir süredir ABD seçimlerinde Donald Trump'a verdiği destekle gündemden düşmüyor. Son dönemde politik çıkışlar yapmaya başlayan milyarder iş insanı Elon Musk hakkında şimdi de kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Musk'ın, eski sevgilisi Amber Heard de dahil birçok kişiyi yasa dışı yollarla takip ettirdiği ortaya çıktı.

'ASIL HEDEF' ONLARDI

Daily Mail'in aktardığına göre; kendisi hakkında açılan bir soruşturmada Musk'ın "düşman" olarak gördüğü kişiler hakkında bilgi edinip onlara baskı yapmak için çeşitli casusluk yöntemleri yürüttüğü belirtildi. Musk'ın, kendisini eleştiren İngiliz dalgıç Vernon Unsworth ve eski sevgilisi oyuncu Amber Heard'ü "asıl hedefler" olarak gördüğü iddia edildi.

Ünlü milyarderin, 2017'de Heard ile birlikte olduğu dönemde Avustralyalı özel bir dedektiflik bürosuna gidip film çekimlerine katılan sevgilisini takip ettirdiği ve takip sırasında kızılötesi kameralar ve İHA'lar dahi kullanıldığı belirtiliyor.