Gazze'de Son 10 Günde Ağır Bilanço... 487 Ölü, 1831 Yaralı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 1831 kişi de yaralandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamı sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişinin hayatını kaybettiği, 1831 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 10 günde 487 kişinin hayatını kaybettiği, 1831 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Kaynak: AA
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