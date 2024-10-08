Elon Musk Piyasaları Sallayacak
Elon Musk'ın merakla beklenen Robotaxi etkinliği, piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açabilme ihtimali gündeme geldi. Bu hafta gözler Tesla ve Musk’ın üzerinde olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Perşembe günü Los Angeles'taki Warner Bros. stüdyosunda gerçekleşecek etkinlikte, Tesla'nın Robotaxi projesinin detayları kamuoyuna duyurulacak.
'DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİK OLACAK'
Musk, uzun süredir savunduğu Robotaxi fikrinin, özellikle büyük şehirlerde ulaşımda devrim niteliğinde bir yenilik olacağını söyledi. Bu projenin, Tesla'nın bir yapay zeka şirketi olarak konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Robotaxi ile birlikte, otonom araç teknolojilerinin de Tesla’nın geleceğini büyük oranda etkileyeceği belirtiliyor.
TESLA ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR
Etkinlik, Tesla'nın zor zamanlardan geçtiği bir döneme denk geliyor. Şirketin hisseleri, 2023 sonu ile 22 Nisan arasında %44 oranında değer kaybı yaşamıştı. Ancak, bu tarihten itibaren toparlanmaya başlayan hisseler, %76 oranında artış gösterdi ve 2024 yılı için %0,64 oranında artışla devam ediyor. Bu büyük etkinlik, Tesla’nın satışlarını canlandırabilecek ve hisseler üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek potansiyele sahip.