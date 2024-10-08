Elon Musk Piyasaları Sallayacak

TESLA ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

Etkinlik, Tesla'nın zor zamanlardan geçtiği bir döneme denk geliyor. Şirketin hisseleri, 2023 sonu ile 22 Nisan arasında %44 oranında değer kaybı yaşamıştı. Ancak, bu tarihten itibaren toparlanmaya başlayan hisseler, %76 oranında artış gösterdi ve 2024 yılı için %0,64 oranında artışla devam ediyor. Bu büyük etkinlik, Tesla’nın satışlarını canlandırabilecek ve hisseler üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek potansiyele sahip.