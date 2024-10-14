İsrail Suriye'ye Girdi, Ruslarla Burun Buruna

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra şehrinin güney kırsalında zırhlı iş makineleri ile sınırı geçerek yarattıkları mevziye iki adet tank konuşlandırdı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail askerlerine ait iki zırhlı iş makinesi, geçtiğimiz gün Suriye topraklarına geçti ve Kuneytra’nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında bir mevzi oluşturuldu.

İsrail askeri güçleri, geniş bir alana kazılan mevzi için toprak barikatlar yaparak buraya iki tank konuşlandırdı. Söz konusu mevziinin yakınlarında yer alan Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait bir nokta bulunuyor.

BÖLGEDE HİZBULLAH VE LÜBNAN DESTEKLİ GRUPLAR VAR

Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra şehirlerinde çok az varlık göstermesine rağmen, Suriye ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütüyor.

İsrail ordusu 9 Ekim günü, Kuneytra'da Suriye’ye ait askeri bir karargahı hedef almıştı, Suriye’den yapılan açıklamada söz konusu saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

İsrail, dün Lübnan’da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün üssüne tanklarla girmiş; yaşanan saldırıda 15 BM askeri yaralanmıştı. İsrail’in bu saldırısı dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti.

Kaynak: AA