İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail dün gece Gazze'de hastane bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef aldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümet hastane yerleşkesindeki çadırların 7. kez bombalandığı bildirdi.

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İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 3

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 4

"ÇADIRLAR 7. KEZ BOMBALANDI"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

Hastanedeki çadırlarda yangına yol açan saldırılar sonucu şu ana kadar 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 5

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024'te de bombalamıştı.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 6

Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırları 7. Kez Bombaladı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 7

42 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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