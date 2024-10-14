Nijerya'da Terör Örgütü Üyesi 15 Kişi Teslim Oldu

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 15 kişi teslim oldu.

Nijerya'da Terör Örgütü Üyesi 15 Kişi Teslim Oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda, terör örgütü üyesi 15 kişi teslim oldu.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Aguata bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda 15 örgüt üyesinin teslim olduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin sığındığı kampın imha edildiği kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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