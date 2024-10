İran Bölgede İstikrar ve Barış İçin Teklifleri Destekleyeceğini Duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, İran’ın bölgede barış ve istikrar sağlama amacıyla yapılan her türlü teklifi destekleyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması ve ateşkes sağlanması için çözüm yolları ele alındı. İran’ın her zaman savaş ve huzursuzluktan uzak, güvenli bir bölge istediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ateşkes ile çatışmaların durdurulmasını desteklediklerini söyleyerek, “Biz, hatta Haniye’nin Tahran’da Siyonist rejim tarafından alçakça suikasta uğramasının ardından, masum insanların öldürülmesini engelleme umuduyla Batılı ülkelerin liderlerinin ateşkes vaadine güvenerek bir süre itidal gösterdik. Ancak Siyonistler Gazze ve Lübnan’da saldırılarını artırarak ne insani değerlere ne de uluslararası hukuka bağlı olmadıklarını ortaya koydular” dedi.

İran’ın bölgede barış, huzur ve istikrar sağlama amacıyla yapılan her türlü teklifi memnuniyetle karşılayıp destekleyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı’ndan ve diğer Avrupa ülkelerinin liderlerinden, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki soykırım ile saldırılarını durdurması için çabalarını sürdürmelerini istedi. Pezşekiyan ayrıca, Fransa hükümetinin İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını kınamasını ve silah sevkiyatını durdurmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak: İHA