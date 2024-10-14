İzlanda Başbakanı Benediktsson Parlamentoyu Feshetti

Başbakan Bjarni Benediktsson, parlamentoyu feshettiğini açıklayarak 30 Kasım'da erken seçim yapılmasını önerdi. Koalisyon hükümetindeki üç parti arasında sığınmacılar ve enerji verimliliği konularında artan anlaşmazlıklar kararın gerekçesi olarak gösterildi.

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İzlanda Başbakanı Benediktsson Parlamentoyu Feshetti

İzlanda'da koalisyon hükümeti dağıldı. Başbakan Bjarni Benediktsson, düzenlediği basın toplantısında parlamentoyu feshettiğini açıklayarak, 30 Kasım'da seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. Benediktsson, sığınmacılar ve enerji verimliliği konularında iktidardaki üç parti arasında anlaşmazlıkların arttığını belirtti.

İzlanda’nın ulusal yayın kuruluşu RUV’un haberine göre, Benediktsson, Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir ile parlamentoyu feshetme kararıyla ilgili görüşme yapacak.

Bağımsızlık Partisi'nin lideri Benediktsson, nisan ayında Katrin Jakobsdottir'in istifa edip cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından başbakan olarak seçilmişti.

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