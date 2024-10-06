Trump'tan 'Elon Musk'lı Meydan Okuma! Suikast Alanına Aylar Sonra Geri Döndü

ABD'nin yeni başkanının belirleneceği seçime son bir ay kalırken, anketlerde başa baş giden adayların yarışı da daha hararetli ilerliyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, en son Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yaptı. Mitingde Trump'a başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile X platformunun sahibi, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti.

'HEPİMİZ AMERİKA İÇİN KURŞUN GÖĞÜSLEDİK'

Trump, oraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız. Keskin nişancı olan korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve o kişi başarılı olamadı. 12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik" dedi. Rakiplerinin kendisiyle çok fazla alanda mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı" dedi.

Çok sayıda "tehlikeli kişiyi sınır dışı" edeceklerini belirten Trump, ülkeye giren göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli ve bazılarının da "deli" olduğunu söyledi.

Elon Musk'ı sahneye davet eden Trump, Musk'ın "ifade özgürlüğünü koruduğunu" belirtti.

'TRUMP KAZANMAZSA BU SON SEÇİM OLABİLİR'

Musk ise bir tarafta merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise "suratından kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" dile getirdi. Amerika'nın "cesurların yurdu" olduğunu kaydeden Musk, "Sizi kimin temsil etmesini istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Musk, 2024 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu, Demokratların özgür ifadeyi yok etmeye çalıştığını savundu. Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu kaydeden Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

Kaynak: AA