İsrail Beyrut'u Bir Kez Daha Bombaladı!

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir kez daha bombaladı. İsrail ordusu, 'Beyrut'un güneyini boşaltın' çağrısı yapmıştı.

İsrail Beyrut'u Bir Kez Daha Bombaladı!

İsrail Ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusundan gece saatlerinde "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından İsrail'in Beyrit'ta bombardımanı yeniden başladı.

Lübnan medyası, İsrail'in güney Beyrut ve çevresine beş hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılardan dördü "çok şiddetli" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki sivillere tahliye çağrısı yapmasının ardından bu saldırılar gerçekleşti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre; İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyölerine dört şiddetli saldırı düzenledi ve Chweifat bölgesine bir saldırı daha yaptı.

Olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: NTV

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