Trump'ın Harris'e Hakaretine Tepki Yağdı! 'Nasıl Böyle Bir Şey Söylersin?'

ABD'de gündem 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleriyken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'in açıklamaları dikkatle izleniyor. Anketlere göre pek çok Cumhuriyetçinin dahi tepki gösterdiği çirkin üslubunu sürdüren Trump, rakibi Harris'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerine devam ediyor.

'DOĞUŞTAN ZİHİNSEL ENGELLİ'

28 Eylül'de Wisconsin'de yaptığı konuşmada "Kamala zihinsel engellidir" diyen eski ABD Başkanı, dün Pensilvanya'daki seçim mitinginde de "Joe Biden, zihinsel engelli hale geldi. Üzücü ama dürüst olmak gerekirse Kamala Harris'in doğuştan böyle olduğuna inanıyorum" dedi. Trump'ın ifadeleri sosyal medyada bir kez daha büyük tepki topladı. Kamuoyu, başkanın üslubunun çok kaba ve sorunlu olduğuna işaret etti. Birçok kullanıcı "Nasıl böyle bir şey söylersin?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

MÜTTEFİKİ BİLE ELEŞTİRDİ

Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CNN'deki programda Harris'in "zihinsel engelli" olduğunu düşünmediğini ancak "çılgın bir liberal" olduğunu söyledi. Graham, Trump'ın bu tür ifadeler yerine ekonomi, sınır meselesi, enflasyon ve dış politika konularına odaklanması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA