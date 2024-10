Trump Hedefi Şaşırdı, Yaptığı Hata Sosyal Medyayı Yıktı

ABD'nin eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, X hesabından yanlışlıkla bir Türk'ü etiketleyerek paylaşım yaptı.

Trump’ın paylaşımı karşısında ise yanlışlıkla etiketlediği Türk şok içinde kaldı. Sonrasında Türk vatandaşları paylaşıma yorum yağdırırdı.

Trump, mesajında "Gönderimi beğendiğiniz için teşekkür ederim! Size Kuzey Carolina için önemli seçim güncellemeleri göndereceğim. 5 Kasım'a kadar Donald J. Trump'a oy vermeye hazır olduğunuzdan emin olun" ifadelerini kullandı.

@amharoficial THANK YOU for liking my post!



I’ll send you IMPORTANT ELECTION UPDATES for North Carolina. Make sure you are ready to VOTE FOR DONALD J. TRUMP by November 5th.



Reply #stop to opt-out.