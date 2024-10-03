Trump Hedefi Şaşırdı, Yaptığı Hata Sosyal Medyayı Yıktı

ABD başkanlığına bir kez daha aday olan eski başkan Trump’ın sosyal medya yaptığı hata gündeme oturdu. Yanlışlıkla bir Türk’ü etiketleyerek teşekkür eden Trump’ın paylaşımına Türkler yorum yağdırdı.

Trump Hedefi Şaşırdı, Yaptığı Hata Sosyal Medyayı Yıktı

ABD'nin eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, X hesabından yanlışlıkla bir Türk'ü etiketleyerek paylaşım yaptı.

Trump’ın paylaşımı karşısında ise yanlışlıkla etiketlediği Türk şok içinde kaldı. Sonrasında Türk vatandaşları paylaşıma yorum yağdırırdı.

YANLIŞLIKLA TÜRK KULLANICIYI ETİKETLEDİ

Trump, mesajında "Gönderimi beğendiğiniz için teşekkür ederim! Size Kuzey Carolina için önemli seçim güncellemeleri göndereceğim. 5 Kasım'a kadar Donald J. Trump'a oy vermeye hazır olduğunuzdan emin olun" ifadelerini kullandı.

KULLANICI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Trump'un etiketlediği "Amhar" adlı hesabın kullanıcısı, mesaja "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" sözleriyle yanıt verdi.

Tweet'e Türkiye'den Türkçe ve İngilizce yüzlerce yorum yapılırken, başkan adayı Trump'ın yaptığı paylaşımı henüz kaldırmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

Trump'ın Harris'e Hakaretine Tepki Yağdı! 'Nasıl Böyle Bir Şey Söylersin?'Trump'ın Harris'e Hakaretine Tepki Yağdı! 'Nasıl Böyle Bir Şey Söylersin?'Dünya
Donald Trump'tan Ukrayna-Rusya Savaşını Bitirme Vaadi: 'Putin ile İlişkilerim İyi'Donald Trump'tan Ukrayna-Rusya Savaşını Bitirme Vaadi: 'Putin ile İlişkilerim İyi'Dünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Donald Trump ABD ABD seçimleri
Ameliyatta Skandal! Neşter Bulamayan Cerrah İsviçre Çakısı Kullandı Neşter Bulamayan Cerrah İsviçre Çakısı Kullandı!
Onlarca Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Uzmanından Mantar Zehirlenmesine Karşı Hayati Uyarılar Mantar Zehirlenmelerine Karşı Dikkat!
DSÖ Yüzde 88 Ölüm Oranı Olan Yeni Salgını Duyurdu: Koronavirüsü Mumla Arayabiliriz DSÖ Yüzde 88 Ölüm Oranı Olan Yeni Salgını Duyurdu
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı