DSÖ Yüzde 88 Ölüm Oranı Olan Yeni Salgını Duyurdu: Koronavirüsü Mumla Arayabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın Marburg adında yeni bir virüs tehdidi altında olduğunu ilan etti.

Ruanda da tespit edilen 26 vakanın kayıtlara geçtiğini belirten DSÖ, bu vakalardan 8’inin ölümle sonuçlandığını belirtirken, vakaların ülkedeki 30 bölgenin 8’inde görüldüğünü belirtti.

ÜLKEDE VE BÖLGEDE YAYILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.

Ebola virüsü ile aynı aileden geldiği bilinen Marburg’un, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık olduğu belirtiliyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NEDİR?

İnsanlara meyve yarasalarından geçen virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılma eğilimi gösteriyor.

Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları bulunuyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 88’LERE KADAR ÇIKABİLİYOR

Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının olmadığını vurgulayan DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını belirtti.

AVRUPA’DA MARBURG PANİĞİ; İSTASYON KARANTİNAYA ALINDI

Almanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan geldiği beliritilen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması üzerine tren istasyonu kısa süreli olarak kapatıldı.

Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyerek önlem alan sağlık görevlileri tarafından karantina altına alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden de örnekler alındığı öğrenildi.

Ekipler işlemlerin tamamlanmasının ardından tren istasyonunu yeniden kullanıma açıldı.