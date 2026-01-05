Çip Krizi Honda'yı da Vurdu! Üretime Verilen Ara Uzatıldı

Küresel çip krizi otomotiv devlerini durma noktasına getirdi. Honda, Çin’deki üç fabrikasında üretimi iki hafta daha askıya aldı.

Çip krizi otomotiv sektöründe üretimi sekteye uğratmaya devam ediyor. Japon otomotiv devi Honda, Çin’de GAC ile ortak girişim kapsamında faaliyet gösteren üç fabrikasında üretim durdurma kararını iki hafta daha uzattığını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, üretim hatlarının 5 Ocak’ta yeniden devreye alınması planlanıyordu, ancak yaşanan parça tedarik sorunu nedeniyle bu tarih 19 Ocak’a ertelendi.

SEKTÖR KAYNAKLARI NE DİYOR?

Halk TV'nin Tarantas News haberinden aktardığına göre Honda yetkilileri, üretimdeki aksamanın nedeninin kritik bir elektronik bileşen eksikliği olduğunu doğrularken, hangi parçanın tedarik edilemediğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sektör kaynakları ise sorunun, otomotiv endüstrisinin önemli çip tedarikçilerinden biri olan ve Çinli Wingtech’e ait Hollandalı Nexperia firmasından gelen teslimatlardaki gecikmelerden kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak Honda, üretim kesintisi ile Nexperia arasındaki doğrudan bağlantıyı henüz resmi olarak teyit etmedi. Uzmanlar, yarı iletkenlere bağımlılığın artmasıyla birlikte otomotiv sektöründe benzer üretim kesintilerinin önümüzdeki dönemde daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

